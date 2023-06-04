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الأشغال تبدأ أعمال صيانة جزء من طريق عمان – جرش – إربد

منذ 3 ثواني
الأشغال تبدأ أعمال صيانة جزء من طريق عمان – جرش – إربد

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، عن البدء بأعمال صيانة وإعادة تأهيل جزء من طريق عمان – جرش – اربد وبالتحديد المنطقة الممتدة من جسر سلحوب لغاية المنطقة الحرفية التابعة لبلدية جرش بطول 25 كم، وذلك اعتبارًا من مساء يوم غدٍ الاثنين.
وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إنه سيتم بالتعاون مع مديرية الامن العام عن اجراء تحويلات مرورية على الطريق مساء يوم غدٍ لتنفيذ أعمال المشروع التي تشمل كشط سطح الطريق القائم وتخشين كتف الطريق القائم واعادة فرد طبقة خلطة اسفلتية جديدة واعمال الدهانات الارضية وعناصر السلامة المرورية، والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير المتبعة عالميًا.
وأوضحت، أنه سيتم تحويل السير على النحو التالي:

1. سيتم فصل الطريق المتجه من عمان الى اربد الى مسربين بواسطة حواجز بلاستيكية ومباشرة العمل في احد المسارب والابقاء على المسرب الاخر وبعرض (4) م مفتوح لحركة المرور.

2. عند الانتهاء من تنفيذ المسرب الاول سيتم فتح السير عليه ومباشرة العمـــل في المسرب الاخر .

3. مع ملاحظة ان هذه التحويلة ستكون باتجاه واحد فقط وهو الاتجاه من عمان إلى اربد وعلى مراحل وبطول (2.5) كم لكل مرحلة .

وأكدت الوزارة أن التحويلات المرورية مزودة بجميع عناصر السلامة العامة والإشارات التحذيرية، داعية سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام


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