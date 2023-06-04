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أردني يقاضي أمانة عمان ووزارة الصحة بعد عضة كلب

منذ 4 ثواني
أردني يقاضي أمانة عمان ووزارة الصحة بعد عضة كلب

وطنا اليوم:تواجه أمانة عمان الكبرى ووزارة الصحة في الأردن دعوى قضائية رفعها أحد المواطنين بعد تعرضه للنهش من قبل كلب ضال في حديقة منزله بعمان. يطالب المواطن بتعويض مادي ومعنوي عن الأضرار التي لحقت به.
وقد قررت محكمة صلح جزاء عمان تأجيل النظر في القضية إلى جلسة في الأسبوع المقبل لإتاحة الفرصة لوكلاء أمانة عمان ووزارة الصحة للاطلاع على ملف القضية.
ووقعت الحادثة في شهر مايو الماضي، حين هاجم كلب ضال المواطن أثناء تواجده في حديقة منزله بعمان، مما تسبب في نهش ساقه اليسرى وتمزق ملابسه وتعرضه لجروح في جسده.

عدم توفر العلاج
وتفيد الشكوى بأن المواطن توجه إلى مستشفى خاص قريب من منزله للعلاج، ولكنه صُدم بعدم توفر العلاج لحالات العقر الناجمة عن الكلاب في المستشفيات الخاصة، وأن العلاج متوفر فقط في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية.
وبعد ذلك، حاول المواطن الحصول على العلاج في عدة مراكز صحية حكومية أخرى، ولكنه واجه نفس المشكلة حيث لم يتوفر العلاج. واضطر بالنهاية للتوجه إلى مستشفى الحسين في السلط حيث تم تقديم العلاج اللازم والعاجل.
ويطالب المحامي الموكل بتعويض عن الأضرار النفسية والمادية التي تعرض لها المواطن نتيجة إهمال أمانة عمان ووزارة الصحة في أداء واجباتهم الوظيفية


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