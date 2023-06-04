وزيرة الاستثمار تدعو رجال أعمال سعوديين لتعزيز استثماراتهم في المملكة

وطنا اليوم:أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف ان العلاقات الاقتصادية بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية الشقيقة، بلغت مستوىً متميز في العديد من المجالات خاصة الاستثمارية والتجارية، فالاستثمارات السعودية تعتبر من أكبر الاستثمارات الخارجية في الاردن، وتتوزع على العديد من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعة والبنية التحتية، والخدمات المصرفية والتجارة والقطاع السياحي والتطوير العقاري، والقطاع الزراعي، والرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الذي نظمته وزارة الاستثمار وغرفة تجارة الأردن اليوم مع رئيس مجلس الاعمال السعودي الأردني الدكتور حمدان بن عبد الله السمرين وأعضاء المجلس وعددهم 28 مستثمر والذين يمثلون العديد من القطاعات الاستثمارية، وبحضور نائب رئيس غرفة تجارة الأردن السيد جمال الرفاعي وامين عام وزارة الاستثمار السيد زاهر القطارنة وعدد من المدراء المعنيون في الوزارة.

وقالت السقاف ان الأردن يعتبر مركزًا إقليميًا للتجارة والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وان الاقتصاد الاردني استمر في تحقيق العديد من المؤشرات الاقتصادية الايجابية وتحقيقه لنسب نمو مرضية، بلغت 2.5% في عام 2022.

وأضافت انه بهدف توفير أفضل مناخ استثماري، ولتعزيز بيئة الأعمال في المملكة، تم إجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، فتم انشاء وزارة الاستثمار لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، واقر قانون البيئة الاستثمارية الجديد والنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ضمن أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة الى تنظيم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف جذب الاستثمارات وتمكينها، والاندماج في الأسواق الإقليمية والعالمية.

واستعرضت وزيرة الاستثمار خلال اللقاء أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في كافة القطاعات، كقطاع تكنولوجيا المعلومات، السياحة والسياحة العلاجية، الصناعات الدوائية والعلوم الحياتية، خدمات الرعاية الصحية، الصناعات الغذائية، الملابس والمنسوجات، الزراعة والعمالة الزراعية المرتبطة بها، الخدمات اللوجستية، والكيماويات والاسمدة.

داعية رجال الاعمال والمستثمرين من المملكة العربية السعودية للاستفادة من الفرص والمزايا الاستثمارية الجاذبة والمحفوظة بموجب القانون، وتعزيز استثماراتهم في الاردن، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الأردن بالعديد من الدول لدخول السلع والصادرات الى العديد من الاسواق العالمية.

مؤكدة حرص وزارة الاستثمار على توفير كافة التسهيلات اللازمة للاستثمارات السعودية، وبذل كل ما يمكن لتثبيت وتعزيز حضورها على خارطة الاستثمار في الأردن.

يذكر انه خلال اللقاء تم الاتفاق على ترتيب زيارة لوفد من رجال الاعمال من المملكة العربية السعودية الى الأردن بهدف زيادة التعاون الاستثماري والاطلاع على الفرص الاستثمارية على ارض الواقع.