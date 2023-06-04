تعطل ناقلة نفط في قناة السويس ومصر تنشر 3 زوارق لقطرها

وطنا اليوم:أعلنت رئيس هيئة قناة السويس، الاحد، أن تعطل ناقلة نفط في القناة، وأن الهيئة دفعت بثلاث زوارق لقطر الناقلة.

وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، إنه تم الدفع بثلاثة قاطرات لإتمام عملية قطر ناقلة البترول SEAVIGOUR، التي تعطلت ماكيناتها وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الشمال في رحلتها قادمة من روسيا ومتجهة إلى الصين.

وأضاف أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بحدوث عطل في ماكينات الناقلة في الكيلومتر 12 ترقيم قناة، تم الدفع على الفور بثلاثة قاطرات شملت كل من قاطرة الإنقاذ “بورسعيد” بقوة شد 95 طن والقاطرة “بورسعيد 2” والقاطرة “بورسعيد 3″ويجري حاليا العمل على توصيل القاطرات بالسفينة استعدادا لقطرها.

وطمأن ربيع بشأن عودة انتظام حركة الملاحة بالقناة من اتجاه الشمال فور الانتهاء من قطر السفينة إلى الكم 17 ترقيم قناة لتستأنف القافلة عبورها مرة أخرى، فيما تنتظم حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب على أن يتم انتظار السفن في البحيرات الكبرى مؤقتا حتى إتمام عملية قطر السفينة.

وأكد على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة