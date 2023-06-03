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قتيلان بصفوف جنودالاحتلال بحدث أمني غامض على الحدود المصرية

منذ ساعة واحدة
قتيلان بصفوف جنودالاحتلال بحدث أمني غامض على الحدود المصرية

وطنا اليوم – أفادت وسائل إعلام عبرية السبت 3 يونيو 2023، بوقوع حدث أمني على الحدود بين مصر وفلسطين المحتلة.

وأشارت القناة 12 العبرية لوجود قتيلين في الحدث الذي وصفته بغير العادي والذي ما تزال ملابساته غامضة.

موقع والا العبري ذكر أن قوة من الجيش الإسرائيلي تعرضت لإطلاق نار على الحدود مع مصر ما أدى لوقوع ضحايا.

وبيّن الموقع أن الجيش دفع بمزيد من القوات إلى منطقة الحدث وتم نقل الضحايا إلى مستشفى سوروكا.

وذكرت يديعوت أحرونوت أنه قبل وقوع الاشتباك عند حدود مصر، تم إحباط عمليات تهريب مخدرات في محيط المكان.

وأشارت إلى أن الرقابة العسكرية فرضت حظرًا على نشر معظم تفاصيل الحدث الأمني.

 


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