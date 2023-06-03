بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

دير شبيغل تفتح ملف فضيحة في سلاح الجو الالماني

منذ ساعتين
دير شبيغل تفتح ملف فضيحة في سلاح الجو الالماني

 

أعلن وزير الدفاع الألماني، يوم الجمعة، أن بلاده ستحقق في تقرير يفيد بأن طيارين سابقين في القوات الجوية الألمانية يدربون طيارين للجيش الصيني.

 

وذكرت مجلة “دير شبيغل” ومحطة تلفزيون “زد دي إف” الرسمية، يوم الجمعة، أن “حفنة على الأقل من ضباط القوات الجوية الألمانية السابقين يعملون كمدربين في الصين وأنه في العديد من الحالات يتلقون أجورا عبر شركات في سيشيل”.

 

كما أفادا بأن مثل هذا التدريب مستمر منذ سنوات، لكن العديد من الطيارين لم يردوا على طلبات للتعليق، أو تعذر الوصول إليهم، بينما رفض أحدهم هذه المزاعم.

 

وردا على سؤال بشأن التقرير أثناء زيارة إلى سنغافورة، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن هناك قواعد واضحة بشأن ما هو مسموح للعسكريين أن يفعلوه بعد مغادرة القوات المسلحة والأنشطة التي يجب أن يبلغوا عنها، وهناك أيضا قواعد واضحة بشأن متطلبات السرية.

 

كما قال الوزير إن “كل حالة فردية يجب أن تفحص…سنفعل هذا بدقة وجميع التجاوزات ستخضع للعقوبة، هذا واضح تماما، ومع ذلك من الواضح أن العسكريين يمكنهم الحصول على وظائف بعد انتهاء خدمتهم ولكن وفقا قيود قوانيننا ووفق حدود التزاماتهم”.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

07:10

وطنا اليوم ترصد دراسة حول سلاسل توريد المخدرات في الجنوب السوري وخط التماس مع الاردن

06:50

زوجة بايدن تغادر الاردن الى مصر وتزور الجامع الازهر

06:46

قادة دولة في حفل تنصيب اردوغان اليوم .. احدهم غير متوقع .. واردوغان سيزور قبر كمال اتاتورك بعد اداء القسم

06:41

سفير دولة عربية في باريس يواجه تهم بالاغتصاب وممارسة العنف الجنسي مع موظفات في السفارة

01:25

فرحنا بالزفاف الملكي الهاشمي فرحه شعب ومشاركه عالميه لبهجتنا

23:13

ولي العهد على انستغرام..علمت دائما ان الحب يسكن قلوبكم

22:34

برعاية نائب امين عمان مهرجان الزهور بمناسبة زفاف الامير حسين

21:14

انتخاب الرواشدة اميناً عاماً للبعث العربي الاشتراكي

21:12

رحلة عبر التاريخ بالمواقع الأثرية احتفاءً بزفاف صاحب السمو الملكي ولي العهد المعظم

21:09

احمد التل … معلم مختلف

20:48

عشرات القتلى في تصادم قطارين في الهند

20:40

بلينكن يتوجه إلى السعودية ويُلغي زيارة إلى إسرائيل بشكلٍ مُفاجئ

وفيات

العيسوي وحسان في تشييع جثمان الفزاع مستشار الملكوفيات الجمعة 2-6-2023مسـتشار الملك الأسبق علي العواملة في ذمة اللهوفيات الخميس 01-6-2023بعد وفاته جراء السيول.. التربية تنعى الطالب يوسف البلوي