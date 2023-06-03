قادة دولة في حفل تنصيب اردوغان اليوم .. احدهم غير متوقع .. واردوغان سيزور قبر كمال اتاتورك بعد اداء القسم

وطنا اليوم – يؤدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لمدة خمس سنوات قادمة تنتهي في 2028، بعدما تمكن الأسبوع الماضي من الفوز على منافسه كمال كليجدار أوغلو زعيم المعارضة بـ52.18 في المئة من الأصوات.

وبحسب رئيس دائرة الاتصالات في إدارة الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، فإن أردوغان سيؤدي اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان، ثم سيزور ضريح كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية، مشيرا إلى مشاركة قادة أجانب في حفل التنصيب، كما أنه سيكون هناك مائدة عشاء.

زائر غير متوقع

أعلن مكتب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أن الأخير سيحضر حفل تنصيب الرئيس أردوغان السبت، وذلك رغم التوترات التاريخية بين البلدين.

وقال المكتب في بيان إن “أرمينيا تلقت دعوة لحضور حفل تنصيب الرئيس رجب طيب أردوغان”، مضيفا أن “رئيس الوزراء نيكول باشينيان سيتوجه الى أنقرة في الثالث من يونيو لحضور الحفل”.

ولا توجد علاقات دبلوماسية بين أرمينيا وتركيا، وحدودهما المشتركة مغلقة منذ تسعينيات القرن الماضي.

والعلاقات متوترة بين البلدين على خلفية ما تعرض له الأرمن إبان حكم السلطنة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، حيث تصف يريفان ما حدث بـ”إبادة”.

كذلك فإن هناك خلاف بين البلدين يتعلق بالدعم التركي لأذربيجان فيما يتعلق بأزمة ناغورني كاراباخ.

تستقبل العاصمة التركية أنقرة السبت، عددا من القادة والزعماء من مختلف دول العالم، بغية حضور مراسم تنصيب الرئيس أردوغان لولاية رئاسية جديدة.

ومن المتوقع حضور 21 رئيس دولة و57 مسؤولا من دول مختلفة حفل التنصيب، وفقما ذكرت وكالة “الأناضول” التركية للأنباء.

وسيشارك في مراسم تنصيب أردوغان الرؤوساء الأذربيجاني إلهام علييف، والفنزويلي نيكولاس مادورو والبلغاري رومين راديف، والغابوني علي بونغو أونديمبا، وكل من رؤساء غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، وجنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، والجبل الأسود ياكوف كيلاتوفيتش، وكازاخستان قاسم جومرد توكاييف، وقرغيزيا صدر جباروف، والكونغو دانيس ساسو.

وسيحضر المراسم أيضا كل من رئيسة كوسوفو فيوزا عثماني، ورئيس شمال قبرص التركية أرسين تتار، وشمال مقدونيا ستيفو بينداروفسكي، وأوزبكستان شوكت ميرضيايف، ورواندا بأول كاغامي، فضلا عن الرؤساء السنغالي ماكي سال، والصومالي حسن شيخ محمود، والتوغولي فاوري إسوزيمنا، والتركمانستاني سيردار بيردي محمدوف، والبنغالي محمد شهاب الدين تشوبو، والغيني مامادي دومبويا.