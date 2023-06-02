الصحف القطرية تبرز حفل زفاف ولي العهد على صدر صفحاتها

وطنا اليوم:أبرزت الصحف القطرية الصادرة اليوم، حفل زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وسمو الأميرة رجوة الحسين، على صدر صفحاتها الأولى، كما خصصت مساحات كبيرة في صفحاتها الداخلية للحديث عن المناسبة.

ونشرت الصحف القطرية الصادرة اليوم، تغطيات موسعة لحفل الزفاف، كما نشرت صوراً لولي العهد والأميرة رجوة الحسين.

كما نشرت الصحف القطرية، صوراً لوزير الداخلية الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني شقيق أمير قطر، الذي حضر نيابة عن الأمير، وصوراً للشيخة موزا بنت ناصر المسند، والدة أمير قطر، التي حضرت مراسم حفل الزفاف الملكي كذلك.