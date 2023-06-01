بدء تنفيذ الخطة المرورية الخاصة بزفاف ولي العهد

وطنا اليوم:بدأت الخطة المرورية الخاصة بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني – ولي العهد الساعة 3 عصراً.

وأعلنت المديرية في وقت سابق، تفاصيل الخطة المرورية، التي سترافق مسير الموكب الملكي الأحمر احتفالاً بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني – ولي العهد.

وأكّدت المديرية، أن الخطة المرورية ستنظم توقيتات الإغلاقات وأماكنها، والتحويلات المرورية، والطرق البديلة، على طول مسار الموكب الملكي، وسيبدأ تنفيذها من الساعة الثالثة بعد ظهر الخميس ولغاية السابعة من مساء اليوم ذاته.

وتشمل الخطة نشر أعداد كبيرة من رقباء السير ودوريات النجدة للدلالة والإرشاد ومساعدة المواطنين، وتتضمن إغلاق الطريق التي سيمر من خلالها الموكب الملكي والممتدة من الدوار الثالث ( قصر زهران) باتجاه الدوار الرابع وصولا إلى الدوار الثامن ( شارع زهران )، ثم باتجاه دوار الشعب، ودوار المدينة الطبية (شارع الملك عبدالله الثاني) باتجاه شارع سعد خير وصولاً إلى قصر الحسينية.

كما حددت الخطة المرورية أماكن وساحات تم تجهيزها بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى، لاصطفاف مركبات الراغبين بمتابعة الموكب الملكي، والمشاركة في الاحتفالات الوطنية التي ستشارك فيها عشرات الفرق الشعبية والفعاليات المجتمعية، وحافلات نقل مجانية لنقل الراغبين بالوصول إلى طريق الموكب.

وأكّدت مديرية الأمن العام، أن الخطّة الأمنيّة كفلت تأمين خطوط السير والوصول إلى المستشفيات والمراكز الصّحية الموجودة على مسار الموكب، إضافة إلى نشر نقاط للدفاع المدني على طول الطريق خلال مدّة الإغلاق .

وأضافت المديرية، أن نقاطاً مرورية وأمنية ستنشر في المناطق المحيطة بطريق الموكب وستعمل على تنظيم السير ومنع الازدحامات، والحد من كثافة المرور المتدفّق باتجاه مسار الموكب، وتحويله إلى طرق أخرى إذا اقتضت الحاجة وفقاً للمعطيات المرورية في مناطق: صويلح، إشارة الدوريات، شارع الملكة رانيا (الجامعة)، ودوار المدينة الرياضية، ودوار الداخلية، وجبل عمان، وأم أذينة، ووادي صقرة، شارع مكة، شارع المدينة المنورة، وعبدون، ودير غبار، والصويفية، الفحيص، وبيادر وادي السير.

وأهابت المديرية بالمواطنين، متابعة كل ما يتم نشره أولاً بأول فيما يتعلق بالتحويلات المرورية للتسهيل عليهم، مشيرة إلى أن رسومات توضيحية وخرائط ستنشر تباعاً عبر وسائل الإعلام والصفحات الرسمية لمديرية الأمن العام لتوضيح الإجراءات كافة.

وأكّدت مديرية الأمن العام، أنها إذ تشارك الأردنيين فرحتهم الغامرة بهذه المناسبة فإنها ترفع إلى حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوّات المسلّحة، وولي عهده الأمين، أسمى آيات التهنئة والتبريك مقرونة بخالص الدعاء إلى الله العلي القدير أن يبارك لسموه ويحفظه قرّة عين لجلالة الملك وللأردنيين، وأن يديم على الأردن الفرح والأمن والاستقرار.

وتالياً تفاصيل التحويلات المرورية التي ستبدأ من الساعة الثالثة، يوم الخميس الموافق 1/6/2023:

1. الدوار الثالث، إغلاق السير باتجاه الدوار الرابع، وتحويله باتجاه شارع عبد المنعم رياض (وسط البلد) وشارع الكروم باتجاه العبدلي.

2. الدوار الرابع، تحويل السير القادم من شارع الأمير هاشم (عبدون) إلى داخل النفق باتجاه شارع الملكة نور (دوار الداخلية)، كما يتم تحويل السير القادم من شارع الملكة نور (دوار الداخلية) إلى أسفل النفق – الجسر المعلّق.

3. الدوار الخامس ، تحويل السير القادم من جهة عبدون (شارع الكندي)، إلى أسفل النفق باتجاه وادي صقرة، كما يتم تحويل السير القادم من وادي صقرة كذلك إلى أسفل النفق باتجاه عبدون.

4. الدوار السادس، تحويل السير القادم من جهة الصويفية (شارع الأميرة عالية بنت الحسين) إلى أسفل النفق باتجاه أم أذينة (شارع الملك فيصل)، وبالعكس بالنسبة للسير القادم من شارع الملك فيصل.

5. الدوار السابع، إغلاق السير القادم من شارع المدينة المنورة – دوار الحرمين (دوار الكيلو) وتحويله باتجاه شارع التباشير- شارع عبدالله غوشة، أو التفاف وعودة باتجاه دوار الحرمين، وتحويل السير القادم من طريق المطار، والقادم بالعكس من شارع عبدالله غوشة إلى أسفل نفق السابع.

6. الدوار الثامن، تحويل السير القادم من منطقة البيادر باتجاه طريق المطار – تقاطع النهضة. وتحويل السير القادم من دوار النهضة باتجاه الثامن إلى شارع الصناعة، أو شارع الملكة زين (دير غبار).

7. دوار الشعب، تحويل السير القادم من جهة شارع الشعب (أسواق السلام) باتجاه شارع راضي عناب (الجندويل – البيادر)، وتحويل السير القادم من شارع مكة باتجاه شارع الأعيان ( السيتي مول) .

8. دوار المدينة الطبية، تحويل السير القادم من نفق خلدا إلى أعلى دوار خلدا ومن ثم باتجاه شارع وصفي التل، أو يميناً باتجاه شارع الحجاز (شارة النسر- الفحيص). وتحويل السير القادم من الفحيص – إشارة البكالوريا باتجاه دوار خلدا، باتجاه شارع وصفي التل أو الالتفاف باتجاه صويلح. وتحويل السير القادم من جهة إشارة النسر – إشارة آل البيت، إلى شارع الحجاز.

9. ملاحظة: سيتم إعادة توجيه وتحويل السير القادم من الطرق الفرعية المغذّية لمسار الموكب الملكي إلى طرق أخرى نافذة، وسيتم نشر رقباء السير على جميع هذه المداخل وفي محيطها لدلالة المواطنين ومساعدتهم وتسهيل وصولهم إلى مقاصدهم .

*مواقع الاحتفال الواقعة على مسار الموكب: الدوار الرابع والخامس ثلاثة مواقع للاحتفال (مقابل السفارة الكويتية ، بجانب السفارة الكندية ، وعلى الدوار الخامس نفسه)، الدوار السادس موقع احتفال (بين تقاطعي الخامس والسادس)، الدوار الثامن موقع احتفال (بين تقاطعي السابع والثامن)، شارع الملك عبدالله الثاني موقع احتفال على يسار الطريق، دوار الشعب (موقع احتفال فني).

*مواقع اصطفاف المركبات المزوّدة بخدمة الحافلات المكوكية المجانية وعددها 26 موقعاً: من الدوار الرابع لغاية الخامس (ساحة حديقة صلاح الدين، خلف السفارة الكندية، موقف بجانب فندق سانت ريجيس)، من الدوار الخامس ولغاية السابع بجانب مطاعم عمّان الكبرى، والضمان الاجتماعي – فرع اليوبيل، الدوار الثامن (عدة مواقع للاصطفاف على يسار الدوار ، بجانب بنك الأردن، وشركة مياهنا، والبنك التجاري، والنادي الأهلي، دوار النهضة – شركة البعلبكي)، شارع الملك عبدالله الثاني ( ساحة محكمة غرب عمان، وبجانب أكاديمية التزكية الدولية وساحة العيادات الخارجية، والخليج للتأمين، دوار الشعب ( بجانب مسجد الكوثر ).