عدد سكان السعودية يصل لـ32.2 مليون.. كم نسبة الأردنيين بينهم

وطنا اليوم:تجاوز عدد سكان السعودية الـ 32 مليون نسمة ووصلت نسبة الأجانب 41.6٪ حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية لتعداد عام 2022.

وأظهرت النتائج أن هناك 18.8 مليون سعودي بنسبة 58.4٪ و13.4 مليون غير سعودي بنسبة 41.6٪، وبلغت نسبة النمو 34.2٪ منذ عام 2010، وحسب توزيع السكان كان هناك و19.7 مليون رجل بنسبة 61٪ و12.5 مليون امرأة أي 39٪.

الجنسية اليمنية كانت من أبرز الجنسيات العربية في المملكة بنسبة 13.5٪، وتلتها الجنسية المصرية بنسبة 11٪. وبعدها السودانية 6.1٪، والسورية 3.4٪، والجنسية الأردنية 1.5٪

وفيما يخص تركيبة الأسرة، فقد أوضحت نتائج التعداد أنّ إجمالي عدد الأسر السعودية بلغ 4.2 مليون أسرة، بمتوسط حجم يعادل 4.8 أفراد للأسرة الواحدة، حيث تقاربت نسبة الذكور السعوديين مع الإناث السعوديات، بينما وصلت نسبة الذكور إلى 50.2% مقارنة بـ 49.8% للإناث.

وكان متوسط حجم أفراد الأسرة غير السعودية 2.7 فراد للأسرة الواحدة، ووصلت نسبة الذكور إلى 76% من إجمالي غير السعوديين في المملكة.

وكانت الرياض أكبر المدن السعودية من حيث الكثافة السكانية حيث بلغ عدد سكانها 8.6 مليون، بعدها مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة