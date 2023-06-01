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حرائق غابات هائلة تجتاح شرق كندا وتهدد السكان

منذ ساعة واحدة
حرائق غابات هائلة تجتاح شرق كندا وتهدد السكان

وطنا اليوم:اندلعت حرائق غابات “غير مسبوقة” في نوفا سكوشا بكندا وتهدّد المناطق المأهولة، الأمر الذي أجبر السلطات على طلب المساعدة من الجيش والولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت السلطات الكندية، أن جهودا مكثفة تجري للسيطرة على الحرائق المستعرة وإجلاء السكان المتأثرين.
ومع توقع ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم الأحوال الجافة، تزداد المخاوف من تفاقم الوضع. تعزز هذه الأحداث النقاش حول التغير المناخي وتأثيره على كندا وغربها بشكل خاص.
وأفادت بأن عدد الذين تمّ إجلاؤهم بسبب ألسنة النيران من منازلهم في المناطق الواقعة شمال غرب هاليفاكس، بلغ أكثر من 16 ألف شخص.
ودمّرت ألسنة النيران حوالي 200 منزل ومنشأة من منشآت البنى التحتية، لكن لم يسجّل سقوط إصابات بشرية.


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