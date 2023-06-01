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وزير الدفاعي الصيني يرفض الاجتماع مع نظيره الامريكي

منذ ساعة واحدة
وزير الدفاعي الصيني يرفض الاجتماع مع نظيره الامريكي

 

أعرب وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن خلال زيارة إلى طوكيو الخميس، عن “أسفه” لرفض نظيره الصيني لي شانغفو الاجتماع به هذا الأسبوع، لا سيّما في ضوء المناورات “الاستفزازية” التي قامت بها مؤخراً مقاتلات صينية قرب طائرات عسكرية أميركية.

وقال أوستن للصحفيين في طوكيو “أعتقد أنّ هذا أمر مؤسف”، محذّراً من أنّه بعد “عمليات الاعتراض الاستفزازية” التي نفّذتها مقاتلات حربية صينية مؤخّراً، زاد قلقه من احتمال وقوع حادث “قد يخرج سريعاً عن السيطرة”.

وكان البنتاغون أعلن الاثنين، أنّ بكين رفضت دعوة أميركية لعقد لقاء بين وزيري الدفاع الأميركي والصيني هذا الأسبوع على هامش قمة دفاعية في سنغافورة.


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