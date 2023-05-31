الدكتور احمد الحمايدة يكتب: نفرح بالحسين

الدكتور احمد الحمايدة

منذ ثلاثون عام لم ارى هذه البسمة على وجوه جميع الاردنيين، فرحة من القلب جماهير غفيرة تحتفي بعرس الامير الهاشمي المحبوب .ان معزة الهاشميين متأصلة في قلوب كل الاردنيين منذ ان هلو على هذة البلاد حيث استقبلو استقبالًا رائعاً …. حكموها بالعدل والاحترام واحترام الانسان، قادوا الامة في احلك الظروف وقادوا سفينتهم الي بر الامان بالرغم من العواصف والصراعات المختلفة . وقاموا بتوحيد العشائر الأردنية ووضعوا الدستور وأسسوا الجيش العربي واستقبلوا الهجرات المتتالية قادوا نهضة وحضارة وكان لهم الاحترام والتقدير من الدول العالمية والعربية وعاشوا قضايا العالم العربي وبحمد الله كان لهم دور في حل القضايا العربية لان قضايا العالم العربي هي قضاياهم …حقًا اننا نحب الهاشميين وعميدهم عبد الله الثاني بن الحسين ومبروك للأمير المحبوب بزفافه الميمون.