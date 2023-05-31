شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على موقع فلسطيني في لبنان

وطنا اليوم:استشهد 5 فلسطينيين، في ساعة مبكرة من فجر الأربعاء، في غارة إسرائيلية على موقع للجبهة الشعبية – القيادة العامة، قرب الحدود اللبنانية مع سوريا.

وبحسب مصادر متطابقة، فإن الغارات نفذت من قبل الطيران الإسرائيلي الذي أطلق عدة قنابل على موقع التدريب التابع للقيادة العامة، وفق “القدس”.

وأشارت مصادر طبية إلى أن هناك العديد من الجرحى في القصف الإسرائيلي.

ويأتي هذا الهجوم في وقت تواصل فيه إسرائيل مناورات عسكرية واسعة تحاكي حربًا على عدة جبهات.

ولم تعلق إسرائيل، أو القيادة العامة على الهجوم