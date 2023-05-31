بعد وفاته جراء السيول.. التربية تنعى الطالب يوسف البلوي

وطنا اليوم:نعت وزارة التربية والتعليم الطالب يوسف مصطفى يوسف البلوي من الصف السادس في مدرسة دوقرة الثانوية للبنين/ مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية.

وتوفي الفتى البلوي، بعد أن جرفته السيول الاثنين، جراء الأمطار الغزيرة التي شهدها الأردن في اليومين الماضيين، على وقع الالم والحزن على فراقه المفجع.

ونعى أردنيون بعبارات مؤثرة البلوي، داعين الله عزوجل أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.

وعثرت الأجهزة الأمنية على “يوسف” بمنطقة السخنة في محافظة الزرقاء، الثلاثاء، عقب يومين من البحث المتواصل.

بحث متواصل

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن طواقم مديرية الأمن العام من الدفاع المدني والشرطة التابعة لمحافظة الزرقاء يساندها فريق البحث والإنقاذ الدولي عملت منذ تلقي البلاغ بالبحث والتفتيش وبشكل متواصل ولاكثر من 24 ساعة متواصلة منذ اللحظة الأولى من تلقي البلاغ على رقم الطوارئ الموحد 911 ، عن الفتى المفقود بمنطقة السخنة في محافظة الزرقاء .

وبيّن الناطق الإعلامي في بيان أن العمل المتواصل للفرق المختصة والجهود الكبيرة التي بُذِلتْ في عمليات البحث والتفتيش مكنتهم من العثور عليه متوفى داخل مجرى سيل ، لا سيما أن المنطقة التي تم البحث فيها تتجاوز الأربعين كيلو متراً.

بدوره، قال محافظ الزرقاء حسن الجبور في وقت سابق، إن التعزيزات البشرية والغطاسين خلال عمليات البحث في مجرى سيل الزرقاء عثروا على الطفل بعد يومين من عمليات البحث والتمشيط