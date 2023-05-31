البرهان يهدد باستخدام قوة مميتة ضد الدعم السريع

وطنا اليوم:ذكر مصدر دبلوماسي سوداني، إنّ الجيش علق مشاركته في محادثات جدة بشأن وقف إطلاق النار وتمكين وصول المساعدات الإنسانية.

بدأت المحادثات في أوائل أيار وأسفرت عن إعلان يتعلق بالالتزام بحماية المدنيين واتفاقين قصيرين لوقف إطلاق النار تم انتهاكهما مرارا.

الى ذلك هدد رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، باستخدام “القوة المميتة” في مواجهة قوات الدعم السريع حال “عدم استجابتها لصوت العقل”.

جاء ذلك لدى تفقده القوات المرابطة ببعض المواقع في العاصمة الخرطوم، الثلاثاء، وفق بيان صادر عن الجيش.

وقال البرهان إن “القوات المسلحة ستضطر لاستخدام القوة المميتة في مواجهة قوات الدعم السريع حال عدم استجابتها لصوت العقل”.

وأضاف: “القوات المسلحة تخوض هذه المعركة نيابة عن شعبها”، مشيرا إلى أنها “لم تستخدم بعد كامل قوتها المميتة، لكنها ستضطر إلى ذلك إذا لم ينصع العدو أو يستجيب لصوت العقل”.

وأشاد البرهان “بوقفة الشعب السوداني بكامله خلف جيشه بالرغم من المعاناة التي يعيشها منذ ما يقارب الشهرين (بدء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع)”.

وذكر أن “جميع المناطق والفرق لا تزال محتفظة بكامل قواتها بعد أن بسطت سيطرتها على جميع أنحاء البلاد”.

وبشأن تمديد الهدنة ذكر أنه “تمت الموافقة عليها بغرض تسهيل انسياب الخدمات للمواطنين الذين أنهكتهم تعديات المتمردين (الدعم السريع) وقد نهبوا ممتلكاتهم وانتهكوا حرماتهم وعذبوهم وقتلوهم دون وازع أو ضمير”.

ودعا إلى “عدم الالتفاف إلى ما يبثه إعلام المليشيا المتمردة”، ساخرا من “ادعاءاتهم بأن حربهم هذه ضد الكيزان متسائلا أين الكيزان (أنصار النظام السابق) بين هؤلاء الجنود؟).

وشدد البرهان، بحسب البيان، على أن “القوات المسلحة ستظل مستعدة للقتال حتى النصر، وأن المتمردين لن يستطيعوا أن ينالوا من هذه البلاد” مؤكداً أن “النصر قريب لا محالة”