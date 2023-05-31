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ازدحامات تشهدها شوارع العاصمة عمان قبل بدء العطلة المقررة اعتباراً من الساعة الواحد من ظهر الاربعاء
منذ ساعة واحدة
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24 ساعة
12:13
4 دول عربية تتصدر قائمة البؤس العالمي
12:05
البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة ISO27001 العالمية لإدارة أمن المعلومات
11:58
احتفال صندوق الاستثمار بالأعياد الوطنية وزفاف سمو ولي العهد
11:55
شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على موقع فلسطيني في لبنان
11:47
بعد وفاته جراء السيول.. التربية تنعى الطالب يوسف البلوي
11:36
الأمن يثني فتاة عن الانتحار بإلقاء نفسها من أعلى جسر سيل الزرقاء
11:22
البرهان يهدد باستخدام قوة مميتة ضد الدعم السريع
11:12
عشائر تل الصافي القيسية تهنئ الملك بزفاف ولي العهد
11:07
هام من الأراضي والمساحة حول إلغاء معاملات نظام الكلف الإدارية
10:58
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مضاعفة مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة
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حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
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سياسة الخصوصية
من نحن