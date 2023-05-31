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ازدحامات تشهدها شوارع العاصمة عمان قبل بدء العطلة المقررة اعتباراً من الساعة الواحد من ظهر الاربعاء

منذ ساعة واحدة
ازدحامات تشهدها شوارع العاصمة عمان قبل بدء العطلة المقررة اعتباراً من الساعة الواحد من ظهر الاربعاء

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