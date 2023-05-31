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4 آلاف مدعو على مأدبة عشاء الملك اليوم

منذ ساعة واحدة
4 آلاف مدعو على مأدبة عشاء الملك اليوم

 

وطنا اليوم – تبدأ احتفالات الأردن الرسمية بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والآنسة رجوة خالد السيف اليوم وعلى مدى يومين.
ويقيم جلالة الملك عبدالله الثاني في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي اليوم مأدبة عشاء بهذه المناسبة يحضرها ما يزيد على 4 آلاف مدعو من أبناء المجتمع الأردني.

تنوع التراث الأردني وأصالته من شعر وغناء وأهازيج.
ويشهد قصر زهران، يوم غد الخميس، مراسم عقد قران سمو ولي العهد والآنسة رجوة، ليتوجه بعدها العروسان إلى قصر الحسينية محاطين بالموكب الأحمر.
ويسلك الموكب عددا من شوارع العاصمة التي ازدانت بالأعلام، ومظاهر الفرح بهذه المناسبة.
وفي قصر الحسينية، يقيم جلالة الملك وجلالة الملكة رانيا العبدالله حفل استقبال بمناسبة الزفاف يتبعه مأدبة عشاء رسمية.
وبدأ ضيوف الأردن الوصول إلى العاصمة عمان لحضور احتفالات الأردن، إذ يحضرها قادة دول وأولياء عهد وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.
ويحظى حفل الزفاف باهتمام إعلامي كبير محليا وإقليميا ودوليا، وستتولى محطات التلفزة بث الاحتفالات على الهواء مباشرة.
وتشهد محافظات المملكة العديد من الفعاليات احتفاء بمناسبة الزفاف.-(بترا)


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