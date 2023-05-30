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هذا ما قالته رغد صدام حسين بعد فوز اردوغان

منذ 3 ثواني
هذا ما قالته رغد صدام حسين بعد فوز اردوغان

 

 

وطنا اليوم – غردت ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، رغد على حسابها في “تويتر”، بمناسبة فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التركية.

وكتبت رغد صدام حسين في “تويتر”: اُهنئ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية، داعية الله أن يمن على تركيا وشعبها بالأمن والاستقرار”.

وتمكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد الماضي، من الفوز في الانتخابات الرئاسية التركية بجولتها الثانية، بعد منافسة شديدة مع زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو.


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