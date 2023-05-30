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من هو منفذ عملية خطف المواطن السعودي في لبنان ؟

منذ ساعة واحدة
من هو منفذ عملية خطف المواطن السعودي في لبنان ؟

 

وطنا اليوم – كشفت شبكة “إم تي في” اللبنانية، اسم الشخص المسؤول عن اختطاف السعودي مشاري المطيري في بيروت، بعد ساعات من نجاح عملية تحريره.

وذكرت مصادر ، الثلاثاء، أن مخابرات الجيش اللبناني تمكنت من تحرير المختطف السعودي الموظف في الخطوط الجوية السعودية في بيروت.

وأوضحت المصادر أن وحدة من مخابرات الجيش اللبناني حررت المختطف السعودي مشاري المطيري وأوقفت عددا من الخاطفين. وفقا لـ”إم تي في”، فإن المجموعة التي خطفت المواطن السعودي يترأسها تاجر المخدرات المعروف بـ”أبو سلة” وهي مؤلفة من 7 أشخاص.

من هو أبو سلة؟

المجموعة تتبع تاجر المخدرات علي منذر زعيتر المعروف بـ”أبو سلة” نظرا لبيعه المخدرات لزبائنه عبر سلة ينزلها من شرفة منزله في الفنار.

انتقل من الفنار الى حي آل زعيتر في الشراونة منذ سنوات. يعد من أكبر تجار المخدرات في لبنان ومن أخطر المطلوبين. تعرض لما يزيد عن 10 عمليات دهم من قبل الجيش خلال السنوات الأخيرة، تمكن من الفرار منها كلها بعد الاشتباك مع القوة المداهمة. عملية تحرير المختطف عملية تحرير المختطف السعودي تمت في منطقة بعلبك، وهي منطقة مترعة بتجار المخدرات ونفوذ حزب الله، لكن أيضا هناك عائلات مسلحة تضررت بالتضييق عليها في تجارة المخدرات، وخاصة اصطياد عميلها في جنوب سوريا. السفير السعودي وليد بخاري قال إن “الجهود التي قام بها الجيش جبّارة وأدّت الى تحرير المخطوف خلال أقلّ من 48 ساعة وأتوجّه بالشكر إلى وزير الداخليّة بسام مولوي وقائد الجيش على متابعتهما الحثيثة”. وزير الداخليّة اتصل ليلا بقائد الجيش اللبناني وأكد على تنسيق الجهود وتوحيدها بهدف تحرير المخطوف السعودي.


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