في عز الصيف.. بَرَدْ وثلوج وسيول..ماذا يحدث للطقس في العالم العربي؟

وطنا اليوم:أن تتساقط زخاتٌ من البرد في العاصمة عمَّان هو أمر اعتيادي، لكن ماحدث يوم في صباح اليوم الإثنين 29-5-2023م كان استثنائياً على الإطلاق، فضخامة حبّات البرد تسببت بتحطيم زجاج المركبات وإلحاق أضرارٍ كبيرة بهياكلها الخارجية.

وفي ذات الوقت كانت العديد من المناطق في المملكة العربية السعودية تحت تأثير أحوال جوية غير اعتيادية، تمثلت بتشكل لسحب ركامية رعدية قوية على نطاق واسع، ترافقت بتساقط غزير للامطار وزخات من البرد.

تفاصيل أكثر عن أسباب هذه التقلبات الجوية النادرة في هذه المقابلة مع مستشار الأرصاد الجوية في طقس العرب جمال الموسى: