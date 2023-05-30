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تجارة عمان تحتفل غدا بمناسبة زفاف ولي العهد

منذ ساعتين
تجارة عمان تحتفل غدا بمناسبة زفاف ولي العهد

وطنا اليوم:ضمن احتفالات الغرف التجارية في المملكة بمناسبة قرب زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ستقيم غرفة تجارة عمان احتفالا صباح يوم غد الأربعاء 31/5/2023 في مبنى الغرفة، بمشاركة واسعة من قبل رؤساء نقابات وجمعيات أصحاب العمل، بحضور عدد من رؤساء الغرف التجارية.
وحسب بيان صادر عن الغرفة اليوم الثلاثاء، فإن تنظيم هذه الفعالية يأتي للتعبير عن الفرحة التي تنبض بها قلوب المواطنين وأصحاب هيئات العمل والتجار في العاصمة عمان.
ووفقا للبيان سيتخلل الاحتفال أغاني وطنية وتزيين مبنى الغرفة ورفع العلم الأردني وتوزيع الحلوى على المواطنين فرحا بزفاف سمو الأمير المحبوب.
ورفع رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق وباسم أعضاء مجلس الإدارة والموظفين والقطاعات التجارية والاقتصادية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله والأسرة الهاشمية بمناسبة زفاف سموه.
وتمنى الحاج توفيق لجلالة الملك عبدالله الثاني دوام الصحة والسعادة، ولسمو ولي العهد زفافاً مباركاً وفرحة تجمع أبناء الوطن على المحبة والسعادة.


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