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الجيش اللبناني يحرر السعودي المُختطف في بيروت

منذ 3 ساعات
الجيش اللبناني يحرر السعودي المُختطف في بيروت

وطنا اليوم:تمكنت دورية من مديرية المخابرات اللبنانية من تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السوية، كما تم توقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف.
واشارت معلومات أمنية الى ان ثلاثة من الخاطفين السبعة كانوا يرتدون بزّات عسكرية وهم غير عسكريين، ونفذوا العملية عبر سيارتين مسروقتين تقلان 7 أشخاص تعرّف الجيش على أربعة منهم وداهم منازلهم.
واشارة الى ان المخطوف السعودي بات في عهدة مكتب مخابرات الجيش في الهرمل


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