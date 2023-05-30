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حرائق تجبر الآلاف على إخلاء منازلهم في كندا

منذ 3 ساعات
حرائق تجبر الآلاف على إخلاء منازلهم في كندا

وطنا اليوم:أعلنت السلطات الكندية الاثنين أن أكثر من 16 ألف شخص أجلوا من منازلهم في مقاطعة نوفا سكوتشيا في شرق البلاد بسبب تهديد حرائق عديدة تندلع في المنطقة قرب مدينة هاليفاكس.
وما زالت الحرائق تشتعل شمال غرب مدينة هاليفاكس ولم تتم السيطرة عليها منذ ليلة الأحد ، في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات حالة الطوارئ، إذ طلبت من سكان المناطق الضاحية الاستعداد لإخلاء منازلهم في أي لحظة.

أعمدة دخان
بدورها، بثت القنوات التلفزيونية الكندية لقطات تظهر أعمدة دخان تغطي المنطقة والعديد من المنازل والسيارات التي تحولت إلى رماد بسبب الحرائق، دون أن يُبلغ عن وقوع أي إصابات.
ووصف تيم هيوستن، رئيس وزراء نوفا سكوتشيا، المقاطعة بأنها “تحت الضغط”، فيما قال مايك سافاج، رئيس بلدية مدينة هاليفاكس، إن الحرائق “غير مسبوقة”.
وأشار سافاج في مؤتمر صحفي إلى أنه لم يتم توسيع منطقة الإخلاء منذ أمس، ممّا يعطي أملاً بأنّ الوضع ربّما استقرّ”، مؤكّداً مع ذلك أنّه “لا يزال خطيراً”.

تغير تجاه الرياح
وأفادت السلطات، من جهتها، بأن اتجاه الرياح تغير الاثنين وأعاد الحريق إلى الاتجاه الأصلي، ولكن ذلك لم يكن كافيًا للتغلب على الخطر.
وأشارت إلى أن هطول الأمطار هو السبيل الوحيد لمساعدة فرق الإطفاء على السيطرة على الحريق، ولكن لا يتوقع هطول أمطار الأسبوع الجاري.
وفي نفس اليوم، اندلعت حرائق الغابات في ثماني مقاطعات ومناطق أخرى في كندا.
وتعرض غرب كندا لظواهر مناخية متطرفة زادت في شدتها وتكرارها بسبب التغير المناخي، في السنوات الأخيرة


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