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الأمن: الصّراف الآلي شمال العاصمة لم يتعرّض للسرقة

منذ 4 ساعات
الأمن: الصّراف الآلي شمال العاصمة لم يتعرّض للسرقة

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ بلاغا ورد صباح اليوم لمديرية شرطة شمال عمان والبحث الجنائي، بتعرض أحد الصرافات الآلية للصدم بواسطة آلية ثقيلة ( جرافة ) حيث تم التحرك للمكان وبالكشف عن الصراف تبين أنه لم يتعرض لأي عبث ولم يسرق منه اية مبالغ مالية وانما آثار الصدم فقط
وبمتابعة التحقيق جرى تحديد الالية التي تسببت بالصدم وضبطها كما والقي القبض على الشخص الذي كان يقودها وما زال التحقيق جارياً.


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