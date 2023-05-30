وطنا اليوم – كشفت مصادر سياسية عراقية، عن بعض تفاصيل زيارة رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم إلى مصر الأحد.

وقالت المصادر إن “الحكيم نقل للسيسي رسائل إيرانية بشأن عودة العلاقات بين البلدين بعد اجتماعات عدة احتضنتها بغداد خلال الفترات الماضية بين مسؤولين أمنيين من البلدين”.

وأضافت أن “الرسائل التي نقلها الحكيم كانت إيجابية، وتلقى ردودا إيجابية من السيسي بشأن العلاقة بين طهران والقاهرة”.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية في وقت سابق عن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي أن إيران ترحب باستعداد مصر لاستئناف العلاقات مع طهران. وذلك خلال اجتماع عقده مع سلطان عمان، هيثم بن طارق.

وتأتي زيارة سلطان عمان إلى إيران بعد زيارة قام بها مصر عقد خلالها اجتماعا مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي