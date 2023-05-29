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تفاصيل اختطاف مواطن سعودي في لبنان

منذ ساعة واحدة
تفاصيل اختطاف مواطن سعودي في لبنان

 

 

‏وطنا اليوم –  اعلنت الشرطة السعودية مساء اليوم الاثنين خبر اختطاف مواطن سعودي في مدينة لبنان أثناء التوجه إلى المطار في بيروت وتم الكشف عن بعض التفاصيل المتعلقة في هذه القضية حيث أصبحت هذه القصة حديث الكثير من الأشخاص مؤخرا، وتبين أن الشخص المخطوف هو موظف في الخطوط الجوية السعودية حيث انه موظف أداري يقيم في العاصمة بيروت، ويعمل في لبنان في الخطوط المتعلقة في السعودية، تم فقدانه بشكل رسمي بعد توجهه لمطعم في مساء يوم الجمعة، حيث بعد ذلك توجه في طريق البحر، وأثناء التوجه إلى السفينة تم فقدان التواصل معه بعد ذلك.


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