بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

محافظ الزرقاء يتابع البحث عن طفل فقد جراء السيول الجارفة

منذ ساعة واحدة
محافظ الزرقاء يتابع البحث عن طفل فقد جراء السيول الجارفة

وطنا اليوم:يواصل رجال الدفاع المدني في محافظة الزرقاء ، البحث عن الطفل “يوسف مصطفى يوسف الهرفي البلوي” البالغ من العمر 13 عاماً والذي فقد في سيل الزرقاء.
وقال مصدر أمني إن رجال الدفاع المدني وفرق الغطس تواصل تمشيط المنطقة وسيل الزرقاء والبرك المائية في السخنة للعثور على الطفل يوسف.
الى ذلك أكد محافظ الزرقاء حسن الجبور باستمرار عمليات البحث عن الطفل المفقود من قبل كوادر الدفاع المدني والأمن العام.
وأوضح الجبور أنه تم فقدان طفل يبلغ من العمر 13 عاما وهو يقوم برعي الأغنام صباح هذا اليوم.
ويذكر بأن محافظ الزرقاء ونائبه ومدراء الأجهزة الأمنية والخدمية يتواجدون في موقع البحث للوقوف على كافة المستجدات والتعامل مع الحدث اولا بأول


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

15:49

هل الجمعيات المالية حرام؟ .. الافتاء تجيب

15:34

الصحة تعلن نتائج امتحان القبول لبرنامج الاقامة لمختلف التخصصات

15:09

كييف تحت القصف.. هجوم روسي كبير بصواريخ إسكندر الباليستية

14:57

أبو رحمة : أضرار كبيرة لحقت بعشرات السيارات جراء البرد

14:13

إمتلاء سدي الوحيدي والأحمر في الجنوب

14:12

مجموعة مطاعم حمادة تنظم احتفالية بمناسبة عيد الاستقلال

14:09

ضبط مركبة شحن تسير بإطارات غير مكتملة

14:06

الدخول للمحميات الطبيعة الخميس مجانا بمناسبة زفاف ولي العهد

14:01

البطاينة يروي قصة الأردن لدى رعايته احتفالات جسر الشيخ حسين ووقاص في الأغوار … فيديو

13:59

#عاجل مزارعون اردنيون يشتكون و يوجهون نداء استغاثه الى الوزير حنيفات

13:51

القوات المسلحة تعلن آلية توزيع الأراضي ضمن مشروع عين إرباط

13:46

سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

وفيات

وفيات الاثنين 29-5-2023العميد المهندس يوسف عارف أبوجاموس في ذمة اللهوفيات الأحد 28-5-2023جنازة مهيبة لنقيب المهندسين السابق ماجد الطباعوفيات الخميس 25-5-2023