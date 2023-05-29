محافظ الزرقاء يتابع البحث عن طفل فقد جراء السيول الجارفة

وطنا اليوم:يواصل رجال الدفاع المدني في محافظة الزرقاء ، البحث عن الطفل “يوسف مصطفى يوسف الهرفي البلوي” البالغ من العمر 13 عاماً والذي فقد في سيل الزرقاء.

وقال مصدر أمني إن رجال الدفاع المدني وفرق الغطس تواصل تمشيط المنطقة وسيل الزرقاء والبرك المائية في السخنة للعثور على الطفل يوسف.

الى ذلك أكد محافظ الزرقاء حسن الجبور باستمرار عمليات البحث عن الطفل المفقود من قبل كوادر الدفاع المدني والأمن العام.

وأوضح الجبور أنه تم فقدان طفل يبلغ من العمر 13 عاما وهو يقوم برعي الأغنام صباح هذا اليوم.

ويذكر بأن محافظ الزرقاء ونائبه ومدراء الأجهزة الأمنية والخدمية يتواجدون في موقع البحث للوقوف على كافة المستجدات والتعامل مع الحدث اولا بأول