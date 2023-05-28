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تركيا … مركز الاستطلاع توقعت النتيجة وعيون اردوغان على الانتخابات البلدية 2024

منذ 3 ثواني
تركيا … مركز الاستطلاع توقعت النتيجة وعيون اردوغان على الانتخابات البلدية 2024

 

 

وطنا اليوم – اعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد فوزه في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن “من يخدم الشعب لا يُهزم أبدا”.

وقال أردوغان، مخاطبا حشودا من أنصاره أمام منزله في إسطنبول “أشكر الذين نقلوا إلينا مرة أخرى مسؤولية حكم تركيا للسنوات الخمس القادمة”.

وأوضح الرئيس التركي أن حزبه سيعمل كثيرا من أجل الفوز بالانتخابات البلدية المقررة في 2024.

وكشفت معظم مراكز استطلاعات الرأي في تركيا، أن الفجوة بين الرجلين ستكون 5% على الأقل.. ولتأمين هذه الجولة من الانتخابات نشرت تركيا 600 ألف فرد أمن، و73 مروحية.


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