فرحة تعم تركيا بعد فوز أردوغان وأمير قطر أول المهنئين

وطنا اليوم:خرج أنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للاحتفال بفوزه في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، في العديد من الولايات التركية.

وأمام القصر الرئاسي، تدفق المئات من الأتراك، بعد إعلان النتيجة شبه النهائية للمشاركة في الاحتفالية الكبيرة، التي ستقام في ساحة قصر الرئاسة في العاصمة أنقرة.

وتراكض الأتراك باتجاه مدخل القصر، المتوقع أن يلقي أردوغان من شرفته كلمة الانتصار في الانتخابات.

كما تجمع مئات الشبان في الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي بأنقرة، من أجل الوصول إلى مكان الاحتفالية الرئيسية بانتصار الرئيس.

واكتظت شوارع في العاصمة التركية أنقرة، بمئات السيارات، احتفالا بفوز الرئيس أردوغان في الانتخابات.

وفي إسطنبول، شهدت العديد من المناطق تجمعات احتفالية بفوز الرئيس، وحمل المشاركون أعلام تركيا، وصور أردوغان.

وجابت عشرات السيارات الطرقات، وهي تطلق أبواقها، احتفالات بفوز أردوغان

وهنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التركية وفوز الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية جديدة.

وقال أمير قطر: “أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء”.

وتفوق أردوغان على منافسه كمال كليجدار أوغلو، بأكثر من 3 ملايين صوت