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أخر المستجدات
18:39
عاجل – اردوغان يتقدم بنسبة 54.6% بعد فرز 70% من اصوات الناخبين في الانتخابات التركية
16:38
إغلاق الطريق الملوكي بين الكرك والطفيلة
16:14
الأمانة: طوارئ متوسطة للتعامل مع الحالة الجوية
16:09
تعطيل دوام البنوك المرخصة العاملة في الأردن الخميس
16:04
الأردن يرد على الغضب العراقي ويوضح موقفه من حزب البعث
15:51
التعليم العالي تقر تعليمات تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية
15:47
المدن الصناعية تطلق حملة ترويجية لمدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في محافظة الكرك
15:43
كابيتال بنك يحصد جائزتين مرموقتين..البنك الأكثر ابتكاراً في الأردن و أفضل بنك في الأردن من مجلة CFI.co العالمية
15:41
بنك الإسكان يشارك في مبادرة البنك المركزي الأردني لتوعية وتثقيف طلبة الجامعات مالياً
15:40
أورنج الأردن تستضيف جلسة حوارية حول رأس المال الاستثماري
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عربي دولي
عاجل – اردوغان يتقدم بنسبة 54.6% بعد فرز 70% من اصوات الناخبين في الانتخابات التركية
منذ 4 ثواني
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24 ساعة
16:38
إغلاق الطريق الملوكي بين الكرك والطفيلة
16:14
الأمانة: طوارئ متوسطة للتعامل مع الحالة الجوية
16:09
تعطيل دوام البنوك المرخصة العاملة في الأردن الخميس
16:04
الأردن يرد على الغضب العراقي ويوضح موقفه من حزب البعث
15:51
التعليم العالي تقر تعليمات تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية
15:47
المدن الصناعية تطلق حملة ترويجية لمدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في محافظة الكرك
15:43
كابيتال بنك يحصد جائزتين مرموقتين..البنك الأكثر ابتكاراً في الأردن و أفضل بنك في الأردن من مجلة CFI.co العالمية
15:41
بنك الإسكان يشارك في مبادرة البنك المركزي الأردني لتوعية وتثقيف طلبة الجامعات مالياً
15:40
أورنج الأردن تستضيف جلسة حوارية حول رأس المال الاستثماري
15:37
المحادين رئيسا للمحكمة الدستورية
15:33
طلبة تمريض فيلادلفيا في زيارة لإدارة حماية الأسرة والأحداث
15:29
ما قصّة غسيل القبر الذي زاره أردوغان؟
وفيات
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مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
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