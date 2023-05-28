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عاجل – اردوغان يتقدم بنسبة 54.6% بعد فرز 70% من اصوات الناخبين في الانتخابات التركية

منذ 4 ثواني
عاجل – اردوغان يتقدم بنسبة 54.6% بعد فرز 70% من اصوات الناخبين في الانتخابات التركية

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