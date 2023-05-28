صحيفة تكشف عن الطريقة التي تراقب فيها إسرائيل أعماق بلاد الشام

وطنا اليوم:قالت صحيفة يديعوت أحرنوت، إن الجيش الإسرائيلي يستخدم منطادا في منطقة الجليل لرصد دخول أي طائرة عبر الحدود.

ووصفت الصحيفة المنطاد بـ”الأكبر” في العالم، بطول يبلغ 117 مترا ومزود بكاميرات خاصة وأجهزة الكمبيوتر ورادارات.

وقالت الصحيفة إن المنطاد منصوب على مثلث الحدود الأردنية السورية ويراقب أراضيهما، كما يستطيع كشف الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيرة المنطلقة من العراق أو إيران أو سوريا والأردن ولبنان.

وأكدت أن المنطاد يراقب الطائرات في مطار دمشق السوري والعمق اللبناني.

وتقول الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يتوقع أن تكون الحرب القادمة عبارة عن مواجهة متعددة الجبهات، مع هجمات مشتركة من قبل آلاف الطائرات وصواريخ كروز.

وتؤكد يديعوت أحرنوت أن نقل وإطلاق البالون لم يكن بسيطا، وهي واحدة من أكثر العمليات اللوجستية تعقيدا التي عرفها سلاح الجو الإسرائيلي في العقد الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن طواقم أمريكية وصلت إلى إسرائيل لتجميع البالون الذي “يراقب ويرى الشرق الأقصى على بعد مئات الكيلومترات في عمق أراضي العدو”.

وقالت إنه لـ”زيادة زاوية التحديق، يمكن أن يصل إلى ارتفاع كبير وبالتالي مراقبة مسافة أطول”.

وتقول إن البالون الجديد مشابه لبالون آخر يحمي مفاعل ديمونة