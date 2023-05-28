جولة الحسم الرئاسي بتركيا.. أردوغان أم كليتشدار أوغلو

وطنا اليوم:بدأ الأتراك بالتوجه إلى صناديق الاقتراع، الأحد، من أجل التصويت في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسية، وسط تنافس حاد بين مرشحي “تحالف الجمهور” رجب طيب أردوغان، و”الأمة” كمال كليتشدار أوغلو.

وتبدأ عملية التصويت للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، والتي تجرى لأول مرة في تاريخ الجمهورية، في الساعة الـ08:00 صباحا، وتستمر حتى الساعة الـ17:00 في جميع أنحاء البلاد.

وسيدلي الناخبون الأتراك بأصواتهم في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء تركيا من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات.

وفقًا للنتائج الرسمية التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات، فقد حصل أردوغان في الجولة الأولى على 49.52 بالمئة من الأصوات، بينما حصل كليتشدار أوغلو على 44.88 بالمئة من الأصوات.

وبلغ عدد الأصوات لأردوغان 27 مليونا و 133 ألفا و 849 صوتا، وبلغ عدد أصوات كليتشدار أوغلو 24 مليونا و 595 ألفاً و 178.

وأظهر استطلاع أجراه مركز “أوزدمير” أن نحو أربعة وخمسين في المئة (53.94%) من أصوات الناخبين مستعدون لدعم أردوغان، بينما سيدعم أكثر من ستة وأربعين في المئة (46.06%) كليتشدار أوغلو.

كما أظهر استطلاع آخر أجراه مركز دراسة الرأي العام “إيفيم” أن أردوغان سيحصل على نحو 54% من الأصوات، بينما سيحصل كليتشدار أوغلو على 46%.

وفي نطاق الانتخابات، لن يتم بيع المشروبات الكحولية الأحد من الساعة الـ06.00 إلى الـ24.00، كما يُحظر تقديم المشروبات الكحولية وشربها في الأماكن العامة، وستبقى أماكن الترفيه مغلقة خلال فترة التصويت.

ويحظر إدخال الهواتف المحمولة أو الكاميرات إلى مكان التصويت، حيث سيتم ترك هذه الأجهزة عند لجنة صناديق الاقتراع، لاستعادتها بعد انتهاء عملية التصويت.

كما أنه يحظر تقديم الأخبار والتنبؤات والتعليقات على نتائج الانتخابات في الإذاعات وجميع أنواع أجهزة البث لغاية الساعة الـ18:00.

ويتم رفع الحظر على البث حول الانتخابات بعد الساعة الـ21:00، وقد ترفع الهيئة العليا للانتخابات التركية الحظر قبل ذلك.

وستلغى الأصوات التي لم يتم وضع إشارة “نعم” أو “تفضيل” عليها، أو تم وضع اختيار أكثر من تحالف، أو حزب أو مرشح ليس في نفس التحالف.

وستعلن النتائج غير النهائية في مساء اليوم، ومن المتوقع أن تنتهي عملية الفرز مبكرا بخلاف الجولة الأولى التي رافق الانتخابات الرئاسية فيها اختيار النواب.

وبعد الإعلان عن النتائج الأولية، ستكون هناك فترة اعتراض على قرارات ومحاضر لجان صناديق الاقتراع، على أن تنتهي في الساعة الـ17:00 من يوم 29 أيار/ مايو، بينما سيتم الإعلان عنها قبل الساعة الـ23:59، كحد أقصى.

وفي 1 حزيران/ يونيو، سيتم الإعلان رسميا عن نتائج الانتخابات العامة في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام التلفزيونية والإذاعية