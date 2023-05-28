لولاية من 5 سنوات.. الأتراك يختارون اليوم رئيسا في جولة الحسم بين أردوغان وكليجدار

وطنا اليوم – يدلي الناخبون الأتراك اليوم الأحد بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بين مرشح تحالف الجمهور الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه مرشح تحالف الشعب زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو.

وتفتح مراكز الاقتراع اليوم أبوابها في الساعة الثامنة صباحا (5:00 بتوقيت غرينتش) وتغلق في الخامسة مساء (14:00 بتوقيت غرينتش).

ويحق لأكثر من 64 مليون تركي التصويت في نحو 192 ألف مركز اقتراع، وهناك 3.4 ملايين ناخب في الخارج صوتوا في الفترة من 20 إلى 24 مايو/أيار الجاري.

وفي جولة الانتخابات الأولى في 14 مايو/أيار الجاري حصل أردوغان على 49.5% من الأصوات، وهي نسبة تقل قليلا عن الأغلبية اللازمة للحسم من الجولة الأولى.

وحصل كليجدار أوغلو -وهو مرشح تحالف المعارضة الذي يضم 6 أحزاب- على تأييد 44.9% من الناخبين، فيما حل المرشح القومي سنان أوغان ثالثا بحصوله على نسبة 5.2% من الأصوات ليتم استبعاده.

نداءان

وقبل الانتخابات بساعات زار أردوغان ضريح رئيس الوزراء السابق عدنان مندريس الذي أعدمه العسكريون، وألقى كلمة حيث وصف الانقلاب على مندريس بأنه حرم الشعب التركي من الديمقراطية وترك جروحا غائرة في وجدان البلاد آنذاك.

الجزيرة