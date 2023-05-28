بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

لولاية من 5 سنوات.. الأتراك يختارون اليوم رئيسا في جولة الحسم بين أردوغان وكليجدار

منذ 4 ثواني
لولاية من 5 سنوات.. الأتراك يختارون اليوم رئيسا في جولة الحسم بين أردوغان وكليجدار

 

وطنا اليوم – يدلي الناخبون الأتراك اليوم الأحد بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بين مرشح تحالف الجمهور الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه مرشح تحالف الشعب زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو.

وتفتح مراكز الاقتراع اليوم أبوابها في الساعة الثامنة صباحا (5:00 بتوقيت غرينتش) وتغلق في الخامسة مساء (14:00 بتوقيت غرينتش).

ويحق لأكثر من 64 مليون تركي التصويت في نحو 192 ألف مركز اقتراع، وهناك 3.4 ملايين ناخب في الخارج صوتوا في الفترة من 20 إلى 24 مايو/أيار الجاري.

وفي جولة الانتخابات الأولى في 14 مايو/أيار الجاري حصل أردوغان على 49.5% من الأصوات، وهي نسبة تقل قليلا عن الأغلبية اللازمة للحسم من الجولة الأولى.

وحصل كليجدار أوغلو -وهو مرشح تحالف المعارضة الذي يضم 6 أحزاب- على تأييد 44.9% من الناخبين، فيما حل المرشح القومي سنان أوغان ثالثا بحصوله على نسبة 5.2% من الأصوات ليتم استبعاده.

نداءان

وقبل الانتخابات بساعات زار أردوغان ضريح رئيس الوزراء السابق عدنان مندريس الذي أعدمه العسكريون، وألقى كلمة حيث وصف الانقلاب على مندريس بأنه حرم الشعب التركي من الديمقراطية وترك جروحا غائرة في وجدان البلاد آنذاك.

الجزيرة


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

05:42

الاردن سيشهد اضطرابات جوية خلال الـ 24 ساعة القادمة

05:38

تعرف على المشروع العراقي الضخم الذي سينافس قناة السويس

05:35

حريق كبير في قاعدة عسكرية إسرائيلية

05:30

العراق : في هذا التاريخ سيتم الربط الكهربائي مع الاردن

05:29

فيديو لنائب رئيس الوزراء يثير موجة تعليقات ساخرة

23:43

رغم المقولة الشهيرة ” القادم اجمل” …البنك الدولي يحذر الأردنيين من “المزيد من الفقر” و”صدمات” محتملة

22:20

عشيرة الهلسه تحتفل بعيد الاستقلال وبقرب زفاف ولي العهد

18:30

العراق يسعى للربط البري مع الاردن

18:24

تركيا تدخل مرحلة الصمت الانتخابي عشية الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية

18:15

بني مصطفى: نسعى لتجويد وتحسين الخدمات والأخذ بآراء المواطنين في الميدان.

17:49

حزب الميثاق ينتقد الحكومة ويؤكد: الحكومة لا تمتلك أي خطة لتحفيز التحديث السياسي 

17:45

دروب التوازن

وفيات

جنازة مهيبة لنقيب المهندسين السابق ماجد الطباعوفيات الخميس 25-5-2023وفيات الأربعاء 24-5-2023نقيب المهندسين السابق ماجد الطباع في ذمة اللهوالد الزميل المحامي محمد قطيشات في ذمة الله