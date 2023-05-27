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18:30
العراق يسعى للربط البري مع الاردن
18:24
تركيا تدخل مرحلة الصمت الانتخابي عشية الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية
18:15
بني مصطفى: نسعى لتجويد وتحسين الخدمات والأخذ بآراء المواطنين في الميدان.
17:49
حزب الميثاق ينتقد الحكومة ويؤكد: الحكومة لا تمتلك أي خطة لتحفيز التحديث السياسي
17:45
دروب التوازن
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أفراد أقوى من دول
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عليها بالانفراج بَدَل أن تتفَرَّج
16:40
رئيس الديوان الملكي يستقبل أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
16:12
احتمالية تأخير رحلات طيران بسبب الأجواء
15:04
الاردن الثامن عالميا من حيث نمو عائدات السياحة الدولية خلال الربع الأول من العام الحالي
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عربي دولي
تركيا تدخل مرحلة الصمت الانتخابي عشية الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية
منذ ساعة واحدة
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24 ساعة
18:30
العراق يسعى للربط البري مع الاردن
18:15
بني مصطفى: نسعى لتجويد وتحسين الخدمات والأخذ بآراء المواطنين في الميدان.
17:49
حزب الميثاق ينتقد الحكومة ويؤكد: الحكومة لا تمتلك أي خطة لتحفيز التحديث السياسي
17:45
دروب التوازن
17:42
أفراد أقوى من دول
17:38
عليها بالانفراج بَدَل أن تتفَرَّج
16:40
رئيس الديوان الملكي يستقبل أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
16:12
احتمالية تأخير رحلات طيران بسبب الأجواء
15:04
الاردن الثامن عالميا من حيث نمو عائدات السياحة الدولية خلال الربع الأول من العام الحالي
13:57
دعوة إسرائيلية لاستئناف المظاهرات ضد حكومة نتنياهو
13:18
بالصور..الجالية الأردنية في سلطنة عمان تحتفل بعيد الاستقلال 77 تحت شعار عرس وطني
12:52
مديرية الأمن العام تحذر من الاحوال الجوية الخماسينية وعدم الاستقرار
وفيات
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عربي دولي
حوادث وجرائم
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رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
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سياسة الخصوصية
من نحن