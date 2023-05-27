دراسة طلب لترخيص خدمة انترنت جديدة

وطنا اليوم – تقدمت شركة بطلب للحصول على رخصة لتقديم خدمة تشغيل الإنترنت الساتلية(الأقمار الاصطناعية) في الأردن، وفق هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

وقالت الهيئة بردها على استفسارات “المملكة” بخصوص تقدم شركة بطلب يتعلق بخدمات الانترنت الساتلية: ” تقدمت احدى الشركات بطلب الحصول على الرخصة”، وفقا للمملكة.

وحول حالة الطلب قالت الهيئة إن الطلب “قيد الدراسة حاليا.”

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أكدت في وقت سابق أن ترخيص خدمات “الإنترنت الساتلية” متاح في الأردن ضمن التشريعات والتعليمات الناظمة لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان أكد في وقت سابق أن تقديم طلب الترخيص لا يعني توفر الخدمة حيث تتعلق عملية توفيرها بالترخيص.

وأوضح السرحان في حيثه بأن الأقمار الاصطناعية متوفرة بعدة دول وواجبنا تحويل أداءنا من العمل التقليدي إلى الإبداعي المحفز.

ولفت إلى أن طبيعة الأردن الجغرافية الجبلية والتضاريس تتطلب دوما البحث عن بدائل بتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة واستخدام الأقمار الاصطناعية مكمل لما هو مستخدم حاليا فمثلا وادي رم كمنطقة سياحة ممنوع وضع أبراج بها والبديل دون تشويه المنظر الأثري هو الإنترنت عن طريق الأقمار الاصطناعية.

وأعلن السرحان في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2022 عن نجاح التجربة التي أجرتها شركة سبيس اكس في إطلاق خدمات “الإنترنت الساتلية” عن طريق الأقمار الصناعية في المدارات المنخفضة وتسجيل أرقام وسرعات عالية في معدل سرعات تنزيل البيانات تراوحت بين 100 ميغا بايت و 367 ميغا بايت.

وتعد شركة سبيس اكس من الشركات الرائدة في مجال تقديم خدمات الإنترنت من خلال إطلاق العديد من الأقمار الصناعية لهذا الغرض، وفق هيئة الاتصالات.

وبحسب الهيئة تقوم الشركة بتشغيل كوكبة من الأقمار الاصطناعية لتوفير خدمة الاتصال القمري بالإنترنت، بحيث ستتكون الكوكبة من آلاف الأقمار الصغيرة والمنتجة بشكل شامل لتعمل بالاشتراك مع أجهزة لإرسال واستقبال أرضية.

وتمتلك شركة سبيس اكس شبكة ستار لينك والتي يزيد عدد الأقمار الصناعية لديها عن 3000 قمر صناعي، ومن المتوقع أن تغطي عشرات الآلاف من الأقمار الصناعية المدارات المنخفضة للأرض بغية تكوين شبكة إنترنت عالمية.