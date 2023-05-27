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هؤلاء الضيوف سبحضرون حفل زفاف الامير

منذ ساعتين
هؤلاء الضيوف سبحضرون حفل زفاف الامير

 

وطنا اليوم – اكدت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأميركية جيل بايدن زوجة الرئيس جو بايدن، حضورها حفل زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والآنسة رجوة السيف، الذي يقام في الأول من حزيران.

كما سيحضر الزفاف ملك هولندا فيليم ألكساندر والملكة ماكسيما وصاحبة السمو الملكي كاترينا أماليا، وريثة العرش الهولندي. ومن بين الحضور كذلك، الأميرة فيكتوريا وريثة عرش السويد، وزوجها الأمير دانيال. فيما تأكد حضور الأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو حفل الزفاف الملكي.

المملكة


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