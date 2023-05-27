ماقصة اليخت؟ .. وماهو جهاز المخابرات المسؤول عن تفجير “نورد ستريم”

وطما اليوم – أكّدت صحيفة “دير شبيغل” الألمانية أن أدلّة جديدة في التحقيق حول عمليات تخريب استهدفت خطَي أنابيب الغاز “نورد ستريم” تشير إلى تورط أوكرانيا. أخبار ذات صلة تفجير نورد ستريم تحقيق استقصائي “يزعم” تورط “سي آي إيه” بتفجير نورد ستريم تركّز تحقيقات الشرطة بشكل خاص على يخت “أندروميدا” الذي يُرجح أنه استُخدم لنقل المتفجرات التي استخدمت في التخريب في سبتمبر 2022 في بحر البلطيق.

ذكرت “دير شبيغل” إن البيانات الوصفية لرسائل بالبريد الإلكتروني أُرسلت خلال استئجار المركب، تُشير إلى أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى العثور في اليخت على آثار مادة “إتش أم إكس” المتفجرة “و”المنتشرة جدًا في الغرب كما في الكتلة السابقة شرقا”. في 26 سبتمبر 2022، رصد تسرب للغاز من أربع نقاط كبيرة سبقته انفجارات تحت الماء على خطي أنابيب الغاز اللذين يربطان روسيا بألمانيا والموجودين في المياه الدولية. سرعان ما تم الاشتباه في وقوع هجوم،

ما أدى إلى تكهنات حول منفذي هذه العملية المعقدة من الناحية اللوجستية والحساسة جدًا من الناحية الدبلوماسية. بعد نحو ستة أشهر من الانفجارات التي طالت خطَّي “نورد ستريم” 1 و2، لا تزال المسؤولية عن الهجوم تحت الماء غامضة رغم التحقيقات الجنائية الجارية في ألمانيا والسويد والدنمارك. يُرجَّح أن يكون اليخت قد انطلق من ميناء روستوك بشمال ألمانيا في السادس من سبتمبر وعلى متنه ستة أشخاص بينهم غواصون وطبيب.