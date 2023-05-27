وطنا اليوم – أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز أبحاث Area Araştırma في تركيا، أن فرص أردوغان وخصمه كيليتشدار أوغلو، في الفوز بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، تكاد تكون متكافئة.

وأظهر المركز أن نسبة 44.7٪ من المستطلعين على استعداد للتصويت لكليتشدار أوغلو، ونسبة 43.7٪ لصالح أردوغان، في حين أن نسبة 11.6٪ لم يقرروا خيارهم بعد أو أنهم لن يقوموا بالإدلاء بأصواتهم.

وأضاف الاستطلاع أنه في حالة توزيع الأصوات “المتردّدة” وعدم الرغبة في التصويت بين المرشحين، فإن النتائج التي توصل إليها المركز ستكون على الشكل التالي: 50.6٪ سيؤيدون كيليتشدار أوغلو، و49.4٪ يؤيّدون أردوغان.