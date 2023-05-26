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إنتربول فلسطين يتسلم مطلوبًا للعدالة من الأردن

منذ ساعة واحدة
إنتربول فلسطين يتسلم مطلوبًا للعدالة من الأردن

وطنا اليوم:تسلم المكتب المركزي الوطني “إنتربول فلسطين” من إنتربول المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الجمعة، مطلوبا فارا من وجه العدالة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات أنه وفي إطار متابعة القضايا المسجلة بحق مواطنين غير مقبوض عليهم بعد ارتكابهم جرائم، حيث تم استصدار نشرة حمراء (مذكرة قبض دولية) بحق أحد المواطنين بتهمة الاحتيال والتزوير، وذلك وفقا لأمر قبض صادر من قبل النائب العام حيث تم تسليم المطلوب اليوم عبر القنوات المختصة.
وأكد أنه تم التحفظ على المطلوب لحين إحالته لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولا.
ووجه تحذيراً لكل الفارين خارج البلاد بضرورة العودة وتسليم أنفسهم لتسوية أوضاعهم


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