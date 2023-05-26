وطنا اليوم – تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ردة فعل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أثناء كلمة وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان في إحدى جلسات منتدى قطر الاقتصادي الثالث في الدوحة.

ولاقت ابتسامة وضحكة لأمير قطر في مقاطع الفيديو المتداولة تفاعلا مع ما قاله الوزير السعودي: “سئُلت سابقا إن كنت قلقا (حول المضاربين بأسواق النفط) وقلت أنا لا أقلق بل أفكر أقوم بوظيفتي وأنقذ عنقي بعدم القلق والتركيز على التفكير”.

وأضاف وزير الطاقة السعودي: “أعتقد أن المضاربين كما هو الحال في أي سوق موجودون ليبقوا وأستمر بنصحهم بأنهم سيتألمون وقد تألموا في أبريل وليس عليّ كشف أوراقي أنا لست لاعب بوكر ولا أعلم كيف تلعب البوكر”.