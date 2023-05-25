بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

إيران تكشف عن صاروخ باليستي جديد يصعب استهدافه

منذ 3 ثواني
إيران تكشف عن صاروخ باليستي جديد يصعب استهدافه

وطنا اليوم:كشفت وزارة الدفاع الإيرانية عن صاروخ باليستي جديد يحمل اسم “خيبر”، وهو نسخة معدلة من الصاروخ “خرمشهر” وصنفته بالجيل الرابع من هذا الطراز.
ويبلغ مدى الصاروخ الجديد ألفي كيلومتر ويحمل رأسا حربيا يبلغ وزنه 1500 كيلوغرام.
وأوضحت الوزارة أن الصاروخ يصعب على أنظمة الدفاع الجوي استهدافه بسبب سرعته الفائقة.
وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) أنه تم الكشف عن أجدد صاروخ باليستي إيراني وأحدث منتجات منظمة الصناعات الفضائية الجوية التابعة لوزارة الدفاع اليوم الخميس في احتفال حضره وزير الدفاع.
ووسعت إيران برنامجها الصاروخي، لا سيما صواريخها الباليستية، رغم معارضة الولايات المتحدة وتعبير الدول الأوروبية عن قلقها، بينما تقول طهران إن البرنامج دفاعي بحت ويهدف إلى الردع.
وفي مارس/آذار الماضي، أعلن رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري أن بلاده اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا قادرا على استهداف قطع بحرية متحركة.
وأوضح أن طهران تعمل حاليا على إنتاج هذا الصاروخ الذي يبلغ مداه 1500 كيلومتر ويحلّق بسرعة عالية، مشيرا إلى أن امتلاك هذا النوع من السلاح يوفر الأمن في البحار المحيطة بإيران لمسافة تصل إلى ألف كيلومتر.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

14:01

النجار : اتفاقية المياه مقابل الطاقة مع إسرائيل قد تمتد لـ35 عاما

13:49

مجلس النواب يحتفل بعيد الاستقلال

13:39

نظمتها هيئة شباب كلنا الاردن في مادبا بمناسبة احتفالات المملكة بعيد الاستقلال

13:38

فقدان فتى ثان في الزرقاء وذووه يناشدون

13:34

القطاع الفندقي في الأردن يسير بخطى ثابتة نحو النمو والتطور

13:32

السقاف: الأردن لديه العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة

13:28

انشاء مجموعة استشارات مجانية لخبراء المبيعات العرب

13:26

النائب المساعيد يصف ولي العهد بالفارس العربي ومصدر إلهام للشباب الاردني

13:25

الأردن في عيد استقلاله: مسيرة التحديث الوطني والتعاون العربي المُنتج 

13:22

شركة الاسواق الحرة الاردنية تهنئ الوطن وقائده بعيد الاستقلال

12:38

الملك بذكرى الاستقلال : سنواصل الإنجاز والتحديث بهمة الأردنيين

12:29

هاشتاغ استقلال_الأردن_77 يتصدر منصة تويتر

وفيات

جنازة مهيبة لنقيب المهندسين السابق ماجد الطباعوفيات الخميس 25-5-2023وفيات الأربعاء 24-5-2023نقيب المهندسين السابق ماجد الطباع في ذمة اللهوالد الزميل المحامي محمد قطيشات في ذمة الله