السقاف: الأردن لديه العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة

وطنا اليوم:كشفت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، عن خطة الوزارة في أتمتة خدمات الاستثمار جميعها مع الجهات الحكومية المتصلة معها نهاية العام، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وقالت خلال مداخلتها على إذاعة “جيش إف إم” عبر برنامج هنا الأردن بمناسبة الاحتفالات بعيد الاستقلال 77، إن الوزارة استطاعت خلال فترة قياسية أتمتة 86 خدمة، وسيتم خلال الشهر الحالي الانتهاء من أتمتة باقي الخدمات الأخرى البالغ عددها 27 خدمة ليصبح مجموع الخدمات المؤتمتة داخل الوزارة 95 خدمة، لكن يبقى عليها إنجاز المرحلة الثانية المتمثلة في أتمتة الخدمات مع الوزارات ذات العلاقة.

وبينت السقاف أن الوزارة ستطلق قريباً منصة استثمارية تحتوي على المعلومات التي يحتاجها أي مستثمر، تشمل القطاعات جميعها التي تتلاءم مع خطة التحديث الاقتصادي.

وأشارت إلى أن اتجاه الاستثمار في الأردن في صعود، حيث ارتفع حجم الاستثمارات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 49% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، كما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي خلال العام الماضي ليبلغ 1200 مليار دينار بعد ان كان متوقعاً حوالي 601 مليار دينار.

وأكدت السقاف أن الأردن يمتلك العديد من المميزات التي تشجع الاستثمار فيه، أبرزها موقع المملكة الاستراتيجي المطل على دول الخليج وبلاد الشام، ووجود حرية في موضوع تحويل الأرباح للخارج، بالإضافة إلى وجود حكومة قريبة من كل مستثمر، وجهاز مصرفي قوي ناهيك عن الاستقرار النقدي