مناشدة بالعثور على الفتى خليل النوايشة الذي فقد بالزرقاء

وطنا اليوم:ناشد والد الفتى خليل النوايشة، بالعثور على نجله الذي فقد منذ يوم الثلاثاء الماضي ويبلغ من العمر 13 عاما في منطقة جبل طارق بمحافظة الزرقاء.

وقال حسين والد الفتى، الخميس، إن نجله فقد أثناء ذهابه للشراء من البقالة التي بجانب البيت، ولم يعد إلى المنزل حتى لحظة كتابة الخبر.

ولفت إلى أنه أبلغ الأجهزة الامنية عن فقدانه، خاصة أنه يقطن المنطقة منذ فترة قصيرة ولا يعلم عنها شيء