بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

مناشدة بالعثور على الفتى خليل النوايشة الذي فقد بالزرقاء

منذ ساعة واحدة
مناشدة بالعثور على الفتى خليل النوايشة الذي فقد بالزرقاء

وطنا اليوم:ناشد والد الفتى خليل النوايشة، بالعثور على نجله الذي فقد منذ يوم الثلاثاء الماضي ويبلغ من العمر 13 عاما في منطقة جبل طارق بمحافظة الزرقاء.
وقال حسين والد الفتى، الخميس، إن نجله فقد أثناء ذهابه للشراء من البقالة التي بجانب البيت، ولم يعد إلى المنزل حتى لحظة كتابة الخبر.
ولفت إلى أنه أبلغ الأجهزة الامنية عن فقدانه، خاصة أنه يقطن المنطقة منذ فترة قصيرة ولا يعلم عنها شيء


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

11:45

جنازة مهيبة لنقيب المهندسين السابق ماجد الطباع

11:38

الاخبار المصرية …. الأردن في عيد استقلاله: مسيرة التحديث الوطني والتعاون العربي المُنتج

11:38

أولمبي النشامى بمجموعة قوية في التصفيات الاسيوية

11:25

انخفاض أسعار الذهب في الأردن

11:12

من هو الإمام المصري صاحب ثاني أشهر قراءات القرآن الكريم

10:55

رغد صدام حسين تهنئ بعيد استقلال الأردن

10:44

واشنطن تعلن تعرضها لهجوم سيبراني واسع مدعوم من الصين

10:36

السفير القطري يهنئ الأردن بعيد الاستقلال

10:17

ترجيح إتاحة خدمة جواز السفر الذكي بداية 2024

10:11

براءة الاختراع المسجلة لدواء عمان الأهلية تنشر في مجلة علمية مرموقة

10:10

جامعة عمان الأهلية تهنىء بمناسبة عيد الاستقلال

10:08

مكافحة الفساد توقف مدير في وزارة الصحة بقضية استثمار وظيفي

وفيات

جنازة مهيبة لنقيب المهندسين السابق ماجد الطباعوفيات الخميس 25-5-2023وفيات الأربعاء 24-5-2023نقيب المهندسين السابق ماجد الطباع في ذمة اللهوالد الزميل المحامي محمد قطيشات في ذمة الله