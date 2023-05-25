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بعد 9 أشهر .. الاحتلال يدعي اعتقال منفذ عملية الأغوار

منذ 3 ثواني
بعد 9 أشهر .. الاحتلال يدعي اعتقال منفذ عملية الأغوار

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال اعتقال ماهر السعيد في قرية اليامون قرب جنين ، بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار على حافلة للجنود في قرية البقيعة في الأغوار في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، مما أسفر عن إصابة ستة جنود.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قوات الجيش اعتقلت منفذ عملية إطلاق النار التي استهدفت قوات الجيش في الرابع من أيلول/ سبتمبر 2022، وأتى اعتقاله بعد 9 أشهر من المطاردة.
وزعم جيش الاحتلال في بيان مشترك مع جهان الأمن العام “الشاباك”، بأنه اعتقل ماهر تركمان أسعيد من سكان وادي برقين والذي خطط ونفذ عملية إطلاق نار ومحاولة حرق حافلة كانت تقل جنود في منطقة الأغوار في الرابع من أيلول 2022، حيث أسفرت عملية إطلاق النار عن إصابة 6 جنود.
واعتقل أسعيد خلال تواجده في بلدة اليامون وتم تحويله للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال


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