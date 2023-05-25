وقد شهد مؤسس شركة LVMH، التي تشمل علاماتها التجارية حقائب يد Louis Vuitton ونبيذ شامبانيا Moet & Chandon Champagne وفساتين “كريستيان ديور” على مدى الجزء الأكبر من عام 2023 ارتفاع ثروته مع ارتفاع أسعار أسهم شركات السلع الفاخرة الأوروبية. لكن أسهم LVMH  انخفضت في 23 مايو بنسبة 5 %، أي أكثر من ارتفاعها خلال العام بأكمله، وذلك وسط أوسع هبوط شهده قطاع السلع الفاخرة الأوروبية، ما أسفر عن خسارة حوالي 30 مليار دولار.