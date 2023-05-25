وطما اليوم – خسر الفرنسي برنارد أرنو، بصفته أغنى رجل في العالم، 11.2 مليار دولار من ثروته في يوم واحد بسبب مخاوف من أن يؤدي ضعف الاقتصاد الأمريكي إلى تقليل الطلب على السلع الفاخرة.

وقد شهد مؤسس شركة LVMH، التي تشمل علاماتها التجارية حقائب يد Louis Vuitton ونبيذ شامبانيا Moet & Chandon Champagne وفساتين “كريستيان ديور” على مدى الجزء الأكبر من عام 2023 ارتفاع ثروته مع ارتفاع أسعار أسهم شركات السلع الفاخرة الأوروبية. لكن أسهم LVMH انخفضت في 23 مايو بنسبة 5 %، أي أكثر من ارتفاعها خلال العام بأكمله، وذلك وسط أوسع هبوط شهده قطاع السلع الفاخرة الأوروبية، ما أسفر عن خسارة حوالي 30 مليار دولار.