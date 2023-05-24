وقف منح تصاريح للطائرات العسكرية خلال الفترة بين 31-5-2013 ولغاية 2-6-2023

وطنا اليوم – عممت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على جميع المنظمات والبعثات الإقليمية والدولية لدى المملكة، بوقف منح تصاريح للطائرات العسكرية لغايات التمارين والفعاليات العسكرية دون أي استثناءات، وذلك خلال الفترة بين 31-5-2013 ولغاية 2-6-2023.

جاء ذلك بناء على كتاب موجه من القيادة العامة للقوات المسلحة، بشأن مخاطبة الهيئات الدبلوماسية بعدم التقدم بطلبات هبوط طائرات “لغايات التمارين والفعاليات العسكرية” خلال مراسم زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

ودعت الخارجية، البعثات الدولية والإقليمية إلى إعادة جدولة اوقات رحلات الطائرات التابعة لها إلى ما بعد الفترة المشار إليها.

وأكد مصدر حكومي لرؤيا أن التعميم لا يشمل الطيران المدني والتجاري سواء القادم أو المغادر من وإلى الأردن .

وأشار المصدر إلى أن حركة الطيران المدنية والتجارية ستبقى بلا تغيير.

ويضم الأردن ثلاث مطارات مدنية؛ اثنان منها في العاصمة عمان والثالث في مدينة العقبة الساحلية.