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جيش الاحتلال: نستعد لاختبار صعب وأخطر بكثير من المعركة الأخيرة

منذ ساعة واحدة
جيش الاحتلال: نستعد لاختبار صعب وأخطر بكثير من المعركة الأخيرة

وطنا اليوم:أجرى وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت جولة تفقدية، لمناطق في الجنوب المحتل وغلاف غزة، والتقى مع كبار قادة الجيش هناك وذلك بعد أيام من انتهاء العدوان الأخير على غزة.
وقال غالانت خلال زيارته لقاعدة سلاح الجو في النقب المحتل، إن الهدف المركزي الذي يستعد له الجيش صعب وأخطر بكثير من المعركة الأخيرة، على حد تعبيره.
وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، أن “غالانت” زار قاعدة “ختسور” الجوية في النقب، بالإضافة لمقر فرقة غزة في منطقة “أشكول” في الغلاف، لافتاً إلى أن المهمة في المعركة الأخيرة استكملت بنجاح.
ومع ذلك فقد أوضح غالانت أن ” الهدف المركزي الذي نستعد له معقد وصعب وأشد خطورة، ويتوجب الاستعداد لذلك في أية لحظة”، وفق ما نقلت وكالة “صفا” الفلسطينية.
فيما رافق غالانت في الزيارة نائب قائد الأركان “أمير برعام” وقائد المنطقة الجنوبية اليعزر توليدانو، بالإضافة لقائد فرقة غزة “آفي روزنفيلد”.
وفيما بعد التقى غالانت مع رؤساء مجالس غلاف غزة وتباحث معهم تداعيات المواجهة الأخيرة.


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