بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

جيش الاحتلال : هُناك إجراء يلوح في الأفق ضدّ طهران

منذ ساعة واحدة
جيش الاحتلال : هُناك إجراء يلوح في الأفق ضدّ طهران

وطنا اليوم:قال رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هليفي، الثلاثاء، إن إيران تقدمت في تخصيب اليورانيوم “أكثر من أي وقت مضى”، مشيرا إلى “قدرات جيدة” في مواجهة الجمهورية الإسلامية.
وأوضح هليفي، خلال مؤتمر صحفي، “تقدمت إيران في تخصيب اليورانيوم أكثر من أي وقت مضى. نعمل عن كثب لفحص المجالات الأخرى التي تؤدي إلى قدرات نووية. دون أن أدخل في التفاصيل تطورات سلبية ممكنة تلوح بالأفق وقد تؤول بنا إلى التحرك. لدينا القدرة لذلك ولآخرين القدرة لذلك”.
وأشار إلى “قدرة” جيش الاحتلال الإسرائيلي على العمل في إيران، قائلا: “لسنا غير مباليين لما تحاول إيران تأسيسه من حولنا كما يصعب على إيران أن تكون غير مبالية للخط التي نتخذه”.
وبالنسبة لهليفي فإنه “لدينا قدرات جيدة في مواجهة إيران. يجب تعزيزها أكثر لنكون قادرين على خوض معركة واسعة مع إيران”.
وتطرق هليفي إلى “اقتراب بعض الدول في المنطقة لإيران”. وقال: “لا أعتقد أن هذه الظاهرة نابعة من ثقة هذه الدول بإيران أو برغبتها لإقامة سلام معها، وإنما تأتي بهدف تبريد درجات الحرارة في المنطقة وعدم الوصول إلى مواجهات كبيرة وهذا الخيار متروك لهذه الدول”.
ولفت النظر إلى أن إيران “تقوم باستخدام سوريا كساحة مواجهة محتملة مع إسرائيل”، وقال إن إسرائيل “لن تقف غير مبالية لهذا الأمر”.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

20:30

3.5 مليون دينار كلفة إعادة تأهيل طريق العقبة الخلفي

20:25

منخفض خماسيني وأمطار رعدية مرتقبة على هذه المناطق

20:16

400 طائرة درون تضيء سماء العبدلي بمناسبتي عيد الاستقلال وزفاف ولي العهد

20:10

الشبول:آلية للناطقين الإعلاميين للرد على الاستفسارات

20:08

ضبط تجّار مخدرات وسلاح خلال قضايا نوعية

19:46

مهيدات : لن نستقبل معاملات ورقية لـ10 خدمات حكومية

19:39

عزايزة: حواراتنا منفتحة مع الجميع وخاصة المرأة والشباب

19:26

العثور على افعى بالقرب من ساحة مدرسة في عمان

19:22

مبدعون من ذوي الاحتياجات الخاصة معرض طلابي في فيلادلفيا‎‎

19:20

تحريج 150 كم من الطرق وعطاء لتحريج 4 آلاف دونم

19:17

أطفال مؤسسة الحسين يحتفلون بالأمير الحسين

19:16

البكالوريوس في الحقوق للمرحوم محمد مصلح الطراونة من عمان الأهلية

وفيات

الحاجة هند نظمي التلهوني ( ام منصور ) في ذمة اللهالإعلامي البارز غالب الحديدي في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 23-5-2023وفيات الاثنين 22-5-2023التربية تنعى الطالب عمار الغوانمة