جيش الاحتلال : هُناك إجراء يلوح في الأفق ضدّ طهران

وطنا اليوم:قال رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هليفي، الثلاثاء، إن إيران تقدمت في تخصيب اليورانيوم “أكثر من أي وقت مضى”، مشيرا إلى “قدرات جيدة” في مواجهة الجمهورية الإسلامية.

وأوضح هليفي، خلال مؤتمر صحفي، “تقدمت إيران في تخصيب اليورانيوم أكثر من أي وقت مضى. نعمل عن كثب لفحص المجالات الأخرى التي تؤدي إلى قدرات نووية. دون أن أدخل في التفاصيل تطورات سلبية ممكنة تلوح بالأفق وقد تؤول بنا إلى التحرك. لدينا القدرة لذلك ولآخرين القدرة لذلك”.

وأشار إلى “قدرة” جيش الاحتلال الإسرائيلي على العمل في إيران، قائلا: “لسنا غير مباليين لما تحاول إيران تأسيسه من حولنا كما يصعب على إيران أن تكون غير مبالية للخط التي نتخذه”.

وبالنسبة لهليفي فإنه “لدينا قدرات جيدة في مواجهة إيران. يجب تعزيزها أكثر لنكون قادرين على خوض معركة واسعة مع إيران”.

وتطرق هليفي إلى “اقتراب بعض الدول في المنطقة لإيران”. وقال: “لا أعتقد أن هذه الظاهرة نابعة من ثقة هذه الدول بإيران أو برغبتها لإقامة سلام معها، وإنما تأتي بهدف تبريد درجات الحرارة في المنطقة وعدم الوصول إلى مواجهات كبيرة وهذا الخيار متروك لهذه الدول”.

ولفت النظر إلى أن إيران “تقوم باستخدام سوريا كساحة مواجهة محتملة مع إسرائيل”، وقال إن إسرائيل “لن تقف غير مبالية لهذا الأمر”.