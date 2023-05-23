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تحريج 150 كم من الطرق وعطاء لتحريج 4 آلاف دونم

منذ ساعة واحدة
تحريج 150 كم من الطرق وعطاء لتحريج 4 آلاف دونم

وطنا اليوم:قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إنه جرى تحريج 150 كيلو مترا من الطرق ضمن مشاريع التحريج الوطنية.
وأضاف في حديث لوكالة الأنباء الأردنية بترا، الثلاثاء، أن الوزارة طرحت عطاء تحريج 3 واحات في القطرانة والأبيض وعنيزة، بمساحة 4000 دونم، إضافة إلى البدء بتحريج 100 دونم في غابة الهيشة.
وأشار إلى أنه جرى طرح عطاء شراء 50 ألف شرنقة، وتحريج 4000 دونم في محافظات إربد وجرش وعجلون


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